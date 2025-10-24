Un Professore 3 intervista a Tommaso Donadoni | Thomas vive in una nebbia di certezze e di dubbi Manuel amico di vecchia data

Dopo il successo della serie “Che Dio ci aiuti”, Tommaso Donadoni entra nel cast di “Un professore 3”, al via dal 20 novembre in prima serata su Raiuno. L’attore veste i panni di Thomas, un amico di vecchia data di Simone con cui allaccerà una relazione complicata. Nella terza stagione di Un Professore, la narrazione si concentrerà intensamente, ma con sensibilità, su quel delicato momento della vita in cui si è messi di fronte alla necessità di decidere chi si vuole essere. Se è vero che la filosofia non fornisce soluzioni definitive, ma ci guida nell’arte di porre le domande più significative, Dante si troverà a dover affrontare un interrogativo cruciale e complesso: qual è il prezzo da pagare per vivere in piena coerenza con la propria identità. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Un Professore 3”, intervista a Tommaso Donadoni: “Thomas vive in una nebbia di certezze e di dubbi, Manuel amico di vecchia data”

