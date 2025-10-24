Un Professore 3 intervista a Margherita Aresti | Nina si troverà a fare delle scelte importanti per la figlia Nelle scene d’amore mi sono sentita a mio agio

La terza stagione di Un Professore torna dal 20 novembre su Raiuno, riportando gli spettatori tra i corridoi del liceo Da Vinci. Tra volti noti e nuovi ingressi, il cast si arricchisce con Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas, Damiano Gavino, Nicole Grimaudo, Dario Aita, Pia Engleberth, Elisa Cocco, Luna Miriam Iansante, Davide Di Vetta, Margherita Aresti e Alice Lupparelli. Per la classe 5ª B l’esame di maturità si avvicina, e con esso nuove sfide personali e scolastiche. Dante Balestra (Alessandro Gassmann), il carismatico professore di filosofia, si troverà a dover affrontare tensioni con la nuova dirigente scolastica, interpretata da Grimaudo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Un Professore 3”, intervista a Margherita Aresti: “Nina si troverà a fare delle scelte importanti per la figlia. Nelle scene d’amore mi sono sentita a mio agio”

Contenuti che potrebbero interessarti

Nell'intervista a cura di Cristiana Pugliese, il giurista Giacinto Della Cananea, professore ordinario di Diritto amministrativo all’Università Bocconi di Milano, affronta il tema “L’immunità parlamentare e la trasparenza, due pilastri delle democrazie liberali”, parte - facebook.com Vai su Facebook

‘Un professore 3’: intervista a Nicolas Maupas e Damiano Gavino - X Vai su X

“Un Professore 3”, intervista esclusiva ad Alessandro Gassmann: “Dante Balestra è il professore che avrei voluto avere. Devo tanto a questo personaggio e continuerò a ... - Torna un Professore 3 con Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Nicolas Maupas. Segnala superguidatv.it