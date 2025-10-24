Un Professore 3 intervista a Filippo Brogi | Zeno scoprirà un mondo nuovo grazie a Dante Lavorare con Gassmann un sogno che si realizza

Filippo Brogi si unisce al cast della terza stagione di Un Professore, la popolare serie di Raiuno con Alessandro Gassmann. Il giovane attore, già apprezzato per la sua interpretazione di Eugenio nella miniserie Tutto quello che ho, vestirà i panni di Zeno, un nuovo alunno che porterà scompiglio tra i banchi del liceo frequentato da Simone e Manuel. Con il suo arrivo, le dinamiche scolastiche verranno messe alla prova, promettendo nuovi intrecci e tensioni. Brogi ha già mostrato il suo talento nel ruolo di Eugenio, fidanzato della scomparsa Camilla, in un racconto dai toni intensi firmato da Ricky Tognazzi, con Vanessa Incontrada e Marco Bonini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Un Professore 3”, intervista a Filippo Brogi: “Zeno scoprirà un mondo nuovo grazie a Dante. Lavorare con Gassmann un sogno che si realizza”

