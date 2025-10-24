Un Posto al Sole anticipazioni dal 27 al 31 ottobre 2025 | Gennaro nasconde un’importante novità sulle sue condizioni di salute
© US Rai L’ennesimo inganno di Gennaro Gagliotti prende il sopravvento nei prossimi episodi di Un Posto al Sole: l’uomo è deciso, infatti, a nascondere a tutti quanti un’importante novità sulle sue condizioni di salute. Di che cosa si tratterà? Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre 2025. Lunedì 27 ottobre 2025: Roberto rifiuta il patteggiamento. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Scopri altri approfondimenti
Un posto al Sole: Gennaro ha una cattiva influenza su Vinicio. Di @ArDigiorgio Vai su X
Marina vede la via d’uscita, ma Ferri non è facile da convincere “Un posto al sole” è disponibile su RaiPlay bit.ly/Guarda-UnPostoalSole - facebook.com Vai su Facebook
Un Posto al Sole, anticipazioni: Roberto Ferri si arrende, la vendetta terribile di Eduardo - Anticipazioni Un posto al sole, le trame delle puntate da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre 2025: settimana di fuoco tra segreti, confronti e alleanze inattese. Si legge su libero.it
Anticipazioni Un Posto al Sole 27-31 ottobre 2025 - Gli abitanti di Palazzo Palladini saranno scossi da amori e segreti ... tvserial.it scrive
Un Posto al Sole anticipazioni 27 ottobre 2025 - Tutte le anticipazioni sulla puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 lunedì 27 ottobre 2025 alle 20. Riporta ciakgeneration.it