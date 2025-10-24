Un parco sotto al ponte Europa Sì al progetto esecutivo Sarà il ’Giardino degli studenti’
Torna finalmente a mettersi in moto il percorso per arrivare a concludere, e vedere funzionante, il "Parco Ponte Europa", ovvero la riqualificazione in maniera – va detto – decisamente rivoluzionaria di una zona sostanzialmente depressa e non utilizzata della città come tutta l’area a verde che si trova sotto il cavalcavia del ponte Europa (nella foto l’inaugurazione), a ridosso del viale Adua. E’ stato infatti approvato, proprio in questi giorni, il progetto esecutivo sulle aree di socialità, quelle che mancano per chiudere l’opera. Nell’aprile scorso, proprio su “La Nazione”, avevamo dato notizia del contenzioso tra il Comune e la ditta che doveva realizzare la parte finale, e più impattante, dei lavori: gli altri lotti, legati alla viabilità interna (stradelli e percorsi pedonali) e alla messa a dimora di vegetazione, sono già conclusi, ma manca il clou. 🔗 Leggi su Lanazione.it
