Un oro che profuma di Bergamo | Consonni e Fidanza campionesse del mondo nel quartetto su pista

Una medaglia d’oro straripante. E per 25 bergamasca. Sì, perché nella serata di giovedì 23 ottobre, ai Mondiali su pista di ciclismo in corso a Santiago del Cile, l’Italia del quartetto femminile con le bergamasche Martina Fidanza (di Ponte San Pietro, ndr) e Chiara Consonni (di Brembate Sopra e che ha gareggiato in semifinale, ndr), insieme a Federica Venturelli, Martina Alzini e Vittoria Guazzini ha conquistato il titolo iridato tre anni dopo quello vinto nel 2022 in Francia. È bastato il 4:09.569 per sconfiggere in finale la Germania (4:09.951) in una gara in cui le azzurre sono state brave nella gestione andando di crescendo in crescendo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Un oro che profuma di Bergamo: Consonni e Fidanza campionesse del mondo nel quartetto su pista

Approfondisci con queste news

I sapori della tradizione Anche @trattoriataiocchi fa parte di Ristoranti Bergamo Repost @trattoriataiocchi Un piatto che custodisce la nostra storia, pensato per celebrare la cucina di casa: quella che profuma di domeniche in famiglia e di sapori genuini. Tris - facebook.com Vai su Facebook

Un oro che profuma di Bergamo: Consonni e Fidanza campionesse del mondo nel quartetto su pista - A Santiago del Cile la formazione azzurra, che oltre alle due atlete di Ponte San Pietro e Brembate Sopra è composta anche da Venturelli, Alzini e Guazzini, ha battuto in finale la Germania replicando ... Si legge su bergamonews.it

Non era tutto oro quello che luccicava a Bergamo - Contrordine amici: non è tutto oro quello che luccicava nella notte di Bergamo. Segnala ilgiornale.it

Ciclismo, le ambizioni dei Consonni, fratelli d’oro tra i velocisti alla rincorsa di Tour e Giro - Si prospetta una prima parte di luglio rovente per la famiglia Consonni: da oggi appuntamento pomeridiano fisso davanti alla tv per seguire Simone nel suo secondo Tour de France della carriera, con la ... Lo riporta bergamo.corriere.it