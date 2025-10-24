Un missile proveniente dall' Asia ma senza un punto lancio preciso sta per colpire Chicago Sistemi di difesa e Presidente cercano di coordinare una risposta

P resentato in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, A House of Dynamite è in streaming su Netflix da oggi 24 ottobre. Si tratta dell’ultimo film di Kathryn Bigelow – la sola donna ad avere conquistato un Oscar alla regia, nel 2009 per The Hurt Locker. Con AHOD, arrivato dopo 8 anni di pausa, Bigelow mette in scena con splendida padronanza del mezzo filmico un thriller politico incalzante e ricco di sottile tensione. Un film con più centri e personaggi – tra cui quelli interpretati da Idris Elba e Rebecca Ferguson – su uno stato improvviso di guerra reale di cui sono vittima gli Stati Uniti e le sue istituzioni militari. 🔗 Leggi su Iodonna.it

