Inaugura con un mini-festival di tre giorni (30, 31 ottobre e 1 novembre), il neonato MUST, il Museo di Storiografia Naturalistica dell’ Università di Parma (via Università, 12). Moderna, immersiva, sensoriale e inclusiva: fortemente voluta dall’Ateneo e finanziata dal PNRR del Ministero della Cultura, la nuova esposizione nasce dalla riqualificazione del Museo di Storia Naturale dell’Università, ora raccolto in un’unica sede, completamente accessibile. La giornata del 30 è dedicata ad appuntamenti con rappresentanti del mondo accademico, scientifico, culturale e istituzionale e al taglio del nastro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un mini-festival per inaugurare il neonato MUST