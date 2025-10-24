L’Amministrazione comunale di Abbiategrasso ha raccolto e fatto proprio il toccante appello lanciato da Michele Recchia, padre di Gaia, una diciannovenne che, per poter vivere appieno la sua esistenza, ha bisogno di un mezzo di trasporto speciale. Un veicolo accessibile, sicuro e comodo, che possa permetterle di spostarsi agevolmente, portando con sé i macchinari salvavita di cui ha costantemente bisogno. La storia di Gaia, una ragazza determinata e tenace, nota a molti in città, ha toccato il cuore della comunità, che ora è chiamata a stringersi attorno a lei e alla sua famiglia per un obiettivo tanto importante quanto oneroso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un mezzo di trasporto per Gaia. Il Comune sostiene l’Sos del papà