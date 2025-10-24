Un mese di tempo per presentare le domande

Da lunedì 27 ottobre e fino al 27 novembre sarà possibile presentare domanda per ricevere un sostegno economico per il pagamento dei canoni di locazione. Possono chiedere il contributo, si legge nell’avviso, "i cittadini, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo o di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione o di una concessione di Agenzia Casa, con un valore Isee non superiore a 10mila euro e con un’incidenza del canone di locazione annuo sull’ Indicatore di situazione reddituale (Isr) superiore al 30%". Le domande saranno collocate in graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone di locazione annuo sull’indicatore Isr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un mese di tempo per presentare le domande

