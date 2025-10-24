Un mediterraneo segreto che non può più restare nascosto
C’è una sottile ironia nel destino dell’ Albania. Mentre per decenni i riflettori del turismo mediterraneo si sono concentrati sulle isole greche e sulla costa croata, questo lembo di terra affacciato sullo Ionio ha coltivato in silenzio il suo tesoro: oltre trecento chilometri di litorale dove il tempo sembra essersi fermato a un’epoca in cui il viaggio significava ancora scoperta. Non stupisce che il Washington Post, nelle sue recenti cronache di viaggio del 2025, abbia dedicato ampio spazio a questa destinazione emergente, catturando l’essenza di un luogo che ancora riesce a sorprendere. Ma l’Albania non è più un segreto sussurrato tra viaggiatori esperti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
