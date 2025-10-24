Un incontro conferenza con Raimondo Rodia | L’unica vera papessa un’eresia al femminile
Il ricercatore culturale Raimondo Rodia vuole dedicare un premio a tre donne ancora poco conosciute che hanno marcato la storia del loro tempo fino ai giorni nostri. E allora siete tutti invitati a partecipare a questo incontro giovedì 30 ottobre 2025 alle ore 17.30 presso la Casa degli Artisti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
