Un incendio ha distrutto la redazione di 42° Parallelo Il racconto | Fiamme alte e potenti Nessuna ipotesi è esclusa

Romatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le fiamme alte, un incendio “violento” che si è propagato giovedì 23 ottobre in un palazzo di piazza del Risorgimento, all'ultimo piano, dove si trova la redazione di “42° Parallelo”, società editoriale che di recente ha prodotto un film documentario sull'omicidio di Piersanti Mattarella. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

incendio ha distrutto redazione“Incendio devastante, ha distrutto tutto!”. Dramma a Roma: cosa c’entra Mattarella - A raccontare l’accaduto è stato Mauro Parissone, tra i soci fondatori della redazione, che ha descritto i ... Come scrive thesocialpost.it

incendio ha distrutto redazioneIncendio nella redazione di 42esimo Parallelo a Roma: la società ha prodotto “Magma”, il film su Piersanti Mattarella - Tra gli altri ne consegue, nel medio periodo, un aspetto: quello di evitare una perdita ampia, rilevan ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

incendio ha distrutto redazioneRoma, incendio a piazza Risorgimento: brucia lo studio televisivo - Nella mattina di oggi, giovedì 23 ottobre, un incendio ha colpito la redazione di "42° Parallelo", specializzata nella ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Ha Distrutto Redazione