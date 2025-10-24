Un gol ogni tre ore | Juve l' attacco non trova pace E contro la Lazio avanza David

Gazzetta.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Errori, modulo, poca fiducia: i "numeri 9" della Juve giocano poco o giocano male. Tudor pensa a un’altra virata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Un gol ogni tre ore: Juve, l'attacco non trova pace. E contro la Lazio avanza David

Gol in crisi per l'attacco della Juventus - Zero gol nelle ultime tre gare e solo cinque complessivi per i tre attaccanti principali.

Un gol in tre gare, l'Atalanta ha il mal di gol. Juric scommette su Scamacca - Il tecnico: "È un giocatore importante, di grande talento, che ci darà tanto"

