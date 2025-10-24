Un fondo regionale per sostenere i progetti di riutilizzo dei beni confiscati | sì al progetto di legge
Approvato all’unanimità il disegno di legge presentato dal consigliere regionale Francesco Prospero, in qualità di presidente dell’Osservatorio regionale per la legalità, con cui si chiede di valorizzare e riutilizzare i beni confiscati alle mafie in Abruzzo. Un’attività che i Comuni oggi già. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
