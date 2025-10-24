Un flagship store nel cuore di Miami
Rimadesio annuncia l’apertura del nuovo flagship store a gestione diretta a Miami (nella foto), a Biscayne Boulevard, in uno dei quartieri più vivaci della città. Lo showroom è ospitato all’interno di un moderno ed elegante edificio che si allinea perfettamente alla filosofia architettonica e all’estetica raffinata del marchio. L’intero edificio è totalmente dedicato allo showroom Rimadesio, che si estende su una superficie di circa 300 metri quadri. Il progetto è stato curato da R Studio attraverso un attento processo di ristrutturazione e allestimento, che ha trasformato lo spazio in una piena e coinvolgente espressione dei valori di Rimadesio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
