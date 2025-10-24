Un ex poliziotto agli arresti per l' omicidio di Piersanti Mattarella | Fece sparire il guanto del killer indagini deviate per 40 anni

Quarantacinque anni dopo il delitto, scatta un arresto nell'ambito della nuova inchiesta sull'assassinio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana ucciso a Palermo il 6 gennaio del 1980. La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario. 🔗 Leggi su Today.it

Il 22 ottobre 1930 nasceva Giorgio Boris Giuliano, poliziotto di straordinaria intelligenza e umanità. Entrato nella Polizia di Stato nel 1962, lavorò prima a Palermo come vicedirigente della Squadra Mobile, poi divenne capo della Mobile dal 1976. Era un investi - facebook.com Vai su Facebook

Svolta sull'omicidio di Piersanti Mattarella, un ex poliziotto agli arresti: «Fece sparire il guanto del killer e depistò le indagini» - Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile, è accusato di aver «affermato il falso e taciuto quanto a sua conoscenza» su una prova sparita: il guanto lasciato dal killer sull'auto usata per ... Scrive msn.com

Omicidio Piersanti Mattarella, ex poliziotto arrestato per depistaggio - Un poliziotto in pensione, che oggi ha 75 anni, è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di depistaggio nelle indagini ... Secondo notizie.tiscali.it

Omicidio Mattarella, “depistaggio”: dopo 45 anni arrestato un ex poliziotto - In quegli anni Peritore lavorava alla squadra mobile sotto la guida di Bruno Contrada, poliziotto dei misteri condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e risarcito per l’ingiusta ... Riporta livesicilia.it