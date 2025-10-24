Un ex poliziotto agli arresti per l' omicidio di Piersanti Mattarella | Fece sparire il guanto del killer indagini deviate per 40 anni

Today.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quarantacinque anni dopo il delitto, scatta un arresto nell'ambito della nuova inchiesta sull'assassinio di Piersanti Mattarella, presidente della Regione Siciliana ucciso a Palermo il 6 gennaio del 1980. La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ex poliziotto agli arrestiSvolta sull'omicidio di Piersanti Mattarella, un ex poliziotto agli arresti: «Fece sparire il guanto del killer e depistò le indagini» - Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile, è accusato di aver «affermato il falso e taciuto quanto a sua conoscenza» su una prova sparita: il guanto lasciato dal killer sull'auto usata per ... Scrive msn.com

ex poliziotto agli arrestiOmicidio Piersanti Mattarella, ex poliziotto arrestato per depistaggio -  Un poliziotto in pensione, che oggi ha 75 anni, è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di depistaggio nelle indagini ... Secondo notizie.tiscali.it

Omicidio Mattarella, “depistaggio”: dopo 45 anni arrestato un ex poliziotto - In quegli anni Peritore lavorava alla squadra mobile sotto la guida di Bruno Contrada, poliziotto dei misteri condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e risarcito per l’ingiusta ... Riporta livesicilia.it

Cerca Video su questo argomento: Ex Poliziotto Agli Arresti