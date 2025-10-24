Un distretto sempre più europeo Manager delle fasi di produzione | Formiamo i tecnici più richiesti
Il futuro della moda è green, è veloce, è altamente specializzato e Prato è all’avanguardia. In un settore in rapida evoluzione, dove sostenibilità e tracciabilità sono le parole chiave, la Fondazione Pin lancia Ge.Fi.Te.S. – Sustainable fashion & textile supply chain manager. Un percorso Ifts completamente gratuito, finanziato dalla Regione, che mira a formare i nuovi esperti capaci di guidare la filiera moda-tessile verso un futuro più responsabile e innovativo. Non è solo un corso, è un ponte verso le professioni più richieste del settore, un’occasione per acquisire competenze all’avanguardia e fare la differenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Un distretto sempre più europeo. Manager delle fasi di produzione: "Formiamo i tecnici più richiesti"
