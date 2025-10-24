Un chilo e 300 grammi di cocaina e più di 13 mila euro in contanti | arrestato 21enne parmigiano

Un chilo e 300 grammi di cocaina e 13 mila e 400 euro in contanti. È questo il risultato di un'operazione dei carabinieri, sezione radiomobile, che hanno smantellato un canale di spaccio attivo a Parma. In manette è finito un 21enne italiano, residente in città.Tutto è nato dalla segnalazione di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

