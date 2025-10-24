Un bus si piega e resta incastrato sul ciglio della strada due feriti | le foto dei soccorsi

Fanpage.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bus di linea Atm (l'Azienda Trasporti Milanesi) si è piegato sul ciglio della carreggiata in via Sant’Arialdo rimanendo incastrato sul ciglio della carreggiata. Nell'incidente sono rimasti feriti due passeggeri. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

