Un boato fortissimo scuote la quiete della serata di Sezze | in zona Casali esplodono almeno due bombole del gas Nessun ferito

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tanto rumore per niente, o quasi. Questo, in estrema sintesi, quanto accaduto in serata in via Casali, a Sezze, dove in tanti, tantissimi, hanno sentito un fortissimo boato. Stando a quanto appreso, si sarebbe trattato dell’esplosione di una o più probabilmente due bombole di gas. Come detto tanta apprensione, ma fortunatamente danni limitati. Le bombole, infatti, erano posizionate all’esterno di un edificio e lo spostamento d’aria ha quindi provocato danni tutto sommato limitati. L’occupante dell’abitazione, al di la dello spavento, ha voluto comunque abbandonare, almeno per la serata, la propria abitazione e passerà la notte da un parente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Un boato fortissimo scuote la quiete della serata di Sezze: in zona Casali esplodono almeno due bombole del gas. Nessun ferito

Argomenti simili trattati di recente

Tele A. . Gianturco, notte di terrore e fumo Stanotte un boato fortissimo ha squarciato il silenzio: un deposito in zona Gianturco è esploso, dando origine a un’imponente coltre di fumo che ha avvolto il quartiere. Residenti svegliati di soprassalto, paura, ansi - facebook.com Vai su Facebook

#Juorno #SigfridoRanucci racconta l’ #attentato: “Un #boato fortissimo, tutto distrutto” Vai su X

Boato tra Toscana ed Emilia-Romagna: paura per il bang sonico dei caccia dell’Aeronautica - Un forte boato ha interrotto la quiete del primo pomeriggio di oggi, facendo tremare vetri e impensierendo centinaia di persone tra Toscana ed ... Lo riporta gonews.it

Forti boati a Ravenna e Forlì, paura in Romagna. Partiti due caccia da Grosseto: cos’è successo - I due fortissimi boati hanno (letteralmente) scosso diverse zone della Romagna nel pomeriggio di oggi, pochi minuti dopo le 15. Riporta ilrestodelcarlino.it

Un boato fortissimo, due caccia italiani sono decollati d'urgenza: cosa è successo - Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi nei cieli della Toscana: un forte boato è stato avvertito in diverse zone della Regione, fino ad essere udito addirittura in Emilia- Lo riporta ilgiornale.it