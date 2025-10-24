Dal Venezia alla trasferta odierna sul campo della capolista Modena. Non è certo stato morbido il secondo avvio di Dionisi sulla panchina dell’ Empoli. "Come inizio non era quello che avrei sperato, ma per certi versi perché no? – ammette il tecnico azzurro –, sappiamo che l’ambiente sarà caldo, ma la nostra tifoseria ci supporterà adeguatamente e quindi dovremo affrontare il Modena convinti dei nostri mezzi, che sono superiori a quelli fatti vedere contro il Venezia". Gli emiliani sono primi, imbattuti e con il miglior attacco e la miglior difesa del campionato. "Il Modena è la squadra che concede meno tiri in porta, meno cross, con giocatori bravi, una organizzazione difensiva importante e quando fa gol non ne subisce. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Un bel test per l'Empoli. Dionisi dà la carica ai suoi: "Ai ragazzi chiedo di avere coraggio e personalità»