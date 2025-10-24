Un altro Halloween | Ricordare i cari defunti con le tradizioni locali

Lanazione.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Riteniamo profondamente dannoso che l’unica esperienza che la modernità offre ai bambini riguardo al rapporto con chi abita l’Oltre, sia di mostrarlo popolato di mostri, vampiri, zombie e démoni". Padre Guidalberto Bormolini, antropologo e presidente di TuttoèVita, ha il coraggio di proporre un’alternativa ad Halloween, l’appuntamento che il consumismo ha strappato dalla festa celtica irlandese originaria. La Fondazione TuttoèVita lancia la campagna "I doni dei nostri morti": la proposta è riscoprire l’usanza popolare e portatrice di bellezza della festa siciliana dei morti. Si tratta di una campagna antropologica che vuole offrire un nuovo sguardo spirituale e un’occasione educativa preziosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un altro halloween ricordare i cari defunti con le tradizioni locali

© Lanazione.it - Un "altro" Halloween: "Ricordare i cari defunti con le tradizioni locali"

Leggi anche questi approfondimenti

altro halloween ricordare cariUn "altro" Halloween: "Ricordare i cari defunti con le tradizioni locali" - L’appello a famiglie insegnanti ed educatori per non rassegnarsi alla narrazione consumistica . lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Altro Halloween Ricordare Cari