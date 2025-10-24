umiliante il declino inarrestabile del principe andrea

Il principe Andrea ha rinunciato ai suoi titoli nobiliari. Dopo anni di scandali il declino dell’ex duca è ormai totale. Guardando i recenti sondaggi la sua scelta è stata addirittura acclamata dai cittadini britannici. L’allontanamento di Andrea dalla scena pubblica e dagli impegni reali è stato un passo doveroso per evitare che l’intera royal family venisse trascinata nel fango con lui. Ora la rinuncia al titolo appare come una specie di sigillo su questa parabola discendente, la parola fine su una storia ignominiosa e non ancora davvero conclusa. Sono ancora tante, infatti, le domande che i media si pongono sugli scandali di Andrea e che rischiano di lasciare per sempre un’ombra sulla Corona. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

