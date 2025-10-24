Ultim’ora: SOSPESO IL CAMPIONATO DI SERIE A “Sabato e domenica non si gioca”: gravissima la causa"> Il campionato italiano di Serie A sta andando in contro alla sospensione nel weekend. La causa è alquanto grave. Il campionato di Serie A è stato ufficialmente sospeso. Sabato e domenica non si giocherà, una decisione che scuote tutto il mondo del calcio italiano. La notizia è arrivata dopo una riunione d’urgenza tra Lega, FIGC e autorità governative. Le prime parole parlano di una “causa gravissima”, anche se nessuno, per ora, ha voluto entrare nei dettagli. La sospensione è totale: nessuna partita, nessuna eccezione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ultim’ora: SOSPESO IL CAMPIONATO DI SERIE A | “Sabato e domenica non si gioca”: gravissima la causa