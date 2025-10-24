Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo. Secondo Sky Sport, Rasmus Højlund ha recuperato e sarà a disposizione di Antonio Conte per la sfida di domani contro l’ Inter. Un ritorno fondamentale, in un momento complicato per gli azzurri, reduci dalle pesanti sconfitte contro Torino e PSV Eindhoven, con l’ultima terminata 6-2. L’obiettivo è rialzare la testa e ritrovare certezze, proprio partendo dal centravanti danese. Højlund torna a disposizione di Conte. Sky Sport ha annunciato il pieno recupero dell’attaccante, fermato da un fastidio muscolare negli ultimi giorni. “Højlund ha superato i problemi fisici e sarà convocato per la gara contro l’Inter” La notizia restituisce fiducia a un Napoli in difficoltà, che nelle ultime due gare aveva sofferto l’assenza del suo attaccante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ultim’ora Napoli, recupero fondamentale per Conte: ci sarà contro l’Inter!