Ultim’ora: gli avversari della Juventus non si presentano “La partita non si gioca”: verdetto a tavolino"> Una vera e propria notizia inaspettata che però giova e non poco alla Juventus. Gli avversari hanno deciso di non presentarsi. Situazione anomala nel mondo del calcio: la Juventus si è ritrovata pronta a scendere in campo, ma gli avversari non si sono presentati. L’assenza della squadra ospite ha reso impossibile l’inizio dell’incontro, lasciando giocatori e tifosi in attesa di una decisione ufficiale. Le autorità sportive hanno preso atto della mancata presenza della squadra avversaria e hanno applicato il regolamento previsto in questi casi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

