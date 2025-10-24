Ultimissime Nardi spinge forte! Il rientro è più vicino Ballottaggio Rossi-Loconte come under

Bersaglio puntato: il Siena, al Bertoni, continua nella preparazione della trasferta di Ghivizzano, con l’infermeria ancora piena e la speranza che possa svuotarsi al più presto. Tosini, Cavallari e Giannetti sono out, Nardi sta spingendo sull’acceleratore per accorciare i tempi di rientro. Tra oggi (seduta pomeridiana) e domani (rifinitura mattutina) le ultime valutazioni dello staff medico bianconero. La formazione anti-Ghiviborgo non dovrebbe discostarsi da quella vittoriosa di domenica con il ballottaggio tra Rossi e Loconte come under 2006 e il conseguente utilizzo o meno di Vari o Barbera, tra l’altro ex entrambi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

