Ultimi giorni di ottobre | sole a tratti e maltempo in agguato sull’Italia

Roma - Fino a lunedì 27 ottobre prevale tempo stabile con sole diffuso, poi da martedì spazio a instabilità, piogge e venti forti soprattutto al Centro-Sud. Fino a lunedì prossimo l’Italia vivrà una fase meteorologica relativamente tranquilla: sabato 25 ottobre sarà all’insegna del sole quasi ovunque, fatta eccezione per qualche addensamento sulle regioni centrali tirreniche. Alla domenica, 26 ottobre, il tempo risulterà variabile: maggiori chance di piovaschi al Centro-Sud e maggiore soleggiamento al Nord. Lunedì 27 ottobre è atteso un miglioramento generale con cieli sereni o poco nuvolosi su buona parte del Paese, sebbene permane una certa instabilità sul basso Tirreno. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Ultimi giorni di ottobre: sole a tratti e maltempo in agguato sull’Italia

