Ultime ore per il Btp valore ottobre 2025 | quando termina l' offerta
Milano, 24 ottobre 2025 - Un successo la raccolta del Btp Valore ottobre 2025, che ha superato i 450 milioni di euro nella prima ora di di oggi (si chiude alle 13). A ieri il titolo del Tesoro è stato sottoscritto per 15,3 miliardi. Il Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) può dunque ritenersi soddisfatto. l codice Isin del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005672016. Per quanto riguarda i rendimenti: il titolo prevede tassi minimi garantiti del 2,6% per i primi tre anni, 3,1% per il quarto e quinto, e 4% per gli ultimi due. Le cedole sono pagate ogni tre mesi e aumentano con il passare del tempo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
