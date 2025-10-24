Ultima prova a Montevarchi del Campionato toscano motocros

Arezzo, 24 ottobre 2025 – Domenica 26 ottobre al Miravalle Circuit, per l'organizzazione del Brilli Peri Ultima prova a Montevarchi del campionato toscano motocros s. Titoli regionali ancora in palio, gare molto attese e dall'esito incerto. Ancora esultante per l'assegnazione del GP d'Italia 2026, campionato del mondo di motocross, già in calendario per il 21 giugno, il Moto Club Brilli Peri ospita domenica l'ultima prova del campionato toscano della specialità. Una gara molto attesa in quanto la maggior parte dei titoli regionali deve essere ancora assegnata e perché si disputa su una pista profondamente rinnovata, che ha già superato il test rappresentato dagli allenamenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

