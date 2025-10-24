Ultima fatica per Matteo Bernini

Il giovane piemontese pronto all’atto conclusivo in Croazia: obiettivo chiudere la stagione da protagonisti Ultimo appuntamento stagionale per Matteo Bernini e Lorenzo Mattucci, portacolori di ACI Team Italia, che nel fine settimana saranno al via del Medimurski Rally, prova conclusiva del Campionato Croato Rally. Dopo un’annata intensa e ricca di esperienze internazionali, il giovane pilota . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

News recenti che potrebbero piacerti

Eccoci con il ricchissimo programma della settimana all'insegna di grandi registi e grandi film partendo dalla ingiustamente dimenticata prima regista italiana della storia Elvira Notari, protagonista dell'ultima fatica di Valerio Ciriaci, che questa sera presenta il fi - facebook.com Vai su Facebook

Abbiamo incontrato Nathan Fox, direttore creativo di Sucker Punch, lo studio che ha sviluppato il titolo in esclusiva per PlayStation e gli abbiamo chiesto di raccontarci la sua ultima fatica. Su #SkyInsider l'intervista a cura di @crispaol - X Vai su X

Fonti Mur, Bernini furente, chiederà danni per occupazioni - Il ministro dell'Università, Anna Maria Bernini, segue con la massima attenzione la situazione negli atenei italiani interessati da occupazioni. Lo riporta ansa.it

Bernini, c'è chi usa la protesta per attaccare il governo - "Stiamo vivendo tempi difficili, tempi difficili e molto sottovalutati da chi usa la protesta per attaccare il governo, senza rendersi conto che sta mettendo a rischio ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it