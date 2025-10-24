Ultima chiamata per gli asset russi I due mesi decisivi per l’Europa e per Kyiv
Ultimo appello. Poi, la questione degli asset russi da monetizzare per dare man forte all’Ucraina, diventerà qualcosa di molto simile a una telenovela. Come previsto, dal Consiglio europeo non è uscito il tanto atteso accordo per ricavare 140 miliardi dai 200 miliardi di riserve della Banca centrale russa messe sotto chiave in Europa (il grosso, 180-185 miliardi si annida nei forzieri della finanziaria belga Euroclear). Non che i presupposti della vigilia fossero così incoraggianti, come dimostra il fuoco incrociato di dubbi sulla proposta dell’Ue di trasformare le riserve in un prestito di riparazione da girare a Kyiv. 🔗 Leggi su Formiche.net
