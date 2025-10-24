Ultima chiamata per gli asset russi I due mesi decisivi per l’Europa e per Kyiv

Formiche.net | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimo appello. Poi, la questione degli asset russi da monetizzare per dare man forte all’Ucraina, diventerà qualcosa di molto simile a una telenovela. Come previsto, dal Consiglio europeo non è uscito il tanto atteso accordo per ricavare 140 miliardi dai 200 miliardi di riserve della Banca centrale russa messe sotto chiave in Europa (il grosso, 180-185 miliardi si annida nei forzieri della finanziaria belga Euroclear). Non che i presupposti della vigilia fossero così incoraggianti, come dimostra il fuoco incrociato di dubbi sulla proposta dell’Ue di trasformare le riserve in un prestito di riparazione da girare a Kyiv. 🔗 Leggi su Formiche.net

ultima chiamata per gli asset russi i due mesi decisivi per l8217europa e per kyiv

© Formiche.net - Ultima chiamata per gli asset russi. I due mesi decisivi per l’Europa (e per Kyiv)

Argomenti simili trattati di recente

ultima chiamata asset russiUltima chiamata per gli asset russi. I due mesi decisivi per l’Europa (e per Kyiv) - Poi, la questione degli asset russi da monetizzare per dare man forte all’Ucraina, diventerà qualcosa di molto simile a una telenovela. Si legge su formiche.net

ultima chiamata asset russiUe, la grande frenata sugli asset russi. "Pericoloso usare quei fondi per armare Kiev". Belgio e Ungheria contrari - Non poteva essere più chiaro il premier belga, Bart De Wever, al suo arrivo al vertice Ue in cui si discuteva l'utilizzo degli asset russi ... Segnala affaritaliani.it

ultima chiamata asset russiEcco i rischi dell’uso degli asset russi per sostenere l’Ucraina - Mentre l'Unione Europea discute l'impiego degli asset russi congelati per finanziare l'Ucraina, emergono preoccupazioni emergono su possibili violazioni del diritto internazionale e impatti sui mercat ... Lo riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Ultima Chiamata Asset Russi