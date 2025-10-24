Ufficializzato Edoardo Tassi scuola Ascoli Castelfidardo ecco i rinforzi chiesti da mister Monaco
"Voglio vedere dei miglioramenti sotto tutti i punti di vista". Lo reclama mister Francesco Monaco in vista della partita casalinga di domenica contro la capolista Ostiamare. In attesa, il tecnico del Castelfidardo dovrebbe avere due nuovi giocatori a disposizione per dopodomani. Dovrebbero essere ufficializzati un attaccante e un centrocampista: la punta Edoardo Tassi, classe 1998, di Ascoli, cresciuto nella primavera bianconera, dove è andato in doppia cifra di gol in una stagione con 15 reti, 13 invece ne aveva segnate in precedenza nella Virtus Lanciano. Poi varie esperienze in C tra Reggina, Alma Juventus Fano, Viterbese e Fermana, con una presenza anche in B con l’Ascoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
