Uffici postali dei piccoli comuni della provincia si cambia volto
Arezzo, 24 ottobre 2025 – Da circa due anni gli uffici postali dei piccoli comuni della provincia di Arezzo stanno cambiando volto. L'attuazione del progetto Polis, approvato con il DL 592021 e finanziato con risorse del piano complementare al PNRR per 800 milioni di euro e per oltre 400 milioni dell'Azienda, rappresenta un vero e proprio cambiamento per il territorio grazie all'erogazione di nuovi servizi essenziali che impattano positivamente sulla vita economica e sociale di migliaia di cittadini che vivono lontano dalla città di Arezzo. La polis riveste un'importanza strategica particolare per i cittadini, le imprese, le attività commerciali e le istituzioni in una provincia dove l'86% dei comuni rientra nella categoria dei piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Poste Italiane. . Gli uffici postali offrono sempre più servizi e prodotti ai cittadini. Il TG delle App illustra il procedimento per selezionare facilmente il proprio ufficio postale preferito e prenotare un appuntamento allo sportello. #ServiziPostali #Innovazione #TGP - facebook.com Vai su Facebook
Il #ProgettoPolis, già attivo in più di 4.300 uffici postali nel Paese, è l’iniziativa di Poste Italiane per favorire l’accesso dei cittadini dei Comuni al di sotto dei 15 mila abitanti ai servizi della Pubblica Amministrazione. Sono 126 mila le pratiche amministrative richi - X Vai su X
Uffici postali smart e attenti all’ambiente in provincia di Lucca: completato il 65% degli interventi - Colonnine di ricarica per le auto elettriche a Fornaci di Barga, Camporgiano, Gallicano, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana e Querceta. Riporta luccaindiretta.it
Passaporti alle Poste: dopo i piccoli Comuni, ora il servizio arriva nelle città - Rivoluzione dopo il caos e le infinite liste di attesa che i cittadini hanno dovuto affrontare per fare o rinnovare il passaporto l’anno scorso. Si legge su iodonna.it
Poste Italiane si fa in dieci per i piccoli comuni - È questa la promessa di Poste italiane contenuta nel piano industriale Deliver 2022 che vale 500 milioni di euro l’anno e riafferma ... Come scrive panorama.it