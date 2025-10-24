Uffici postali dei piccoli comuni della provincia si cambia volto

Arezzo, 24 ottobre 2025 –  Da circa due anni gli uffici postali dei piccoli comuni della provincia di Arezzo stanno cambiando volto. L'attuazione del progetto Polis, approvato con il DL 592021 e finanziato con risorse del piano complementare al PNRR per 800 milioni di euro e per oltre 400 milioni dell'Azienda, rappresenta un vero e proprio cambiamento per il territorio grazie all'erogazione di nuovi servizi essenziali che impattano positivamente sulla vita economica e sociale di migliaia di cittadini che vivono lontano dalla città di Arezzo. La polis riveste un'importanza strategica particolare per i cittadini, le imprese, le attività commerciali e le istituzioni in una provincia dove l'86% dei comuni rientra nella categoria dei piccoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

