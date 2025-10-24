Ue rinvia il prestito sui beni russi sostegno a Kiev confermato

Una notte di carte spostate e parole misurate, a Bruxelles si è scelta la prudenza. I leader dell'Unione hanno confermato il sostegno a Kiev per il 2026-2027, ma hanno rinviato la decisione più dirompente: trasformare i beni russi immobilizzati in leva per un maxi prestito. Il nodo non è il "se", bensì il "come".

