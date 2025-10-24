UE | Putin negozierà solo se capisce che sta perdendo
“Tutti sosteniamo gli sforzi di pace di Trump ma sappiamo che Putin negozierà solo se capirà che sta perdendo la guerra” Lo ha detto Jessika Roswall, Commissaria per l’ambiente, la resilienza idrica e un’economia circolare competitiva, parlando al Parlamento europeo. “Sin dall’inizio la Commissione ha aiutato l’Ucraina, di concerto con gli stati membri: siamo il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
