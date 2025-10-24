Ue | Metsola e Picierno in visita a casa di Liliana Segre

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - La senatrice a vita Liliana Segre ha ricevuto nella sua abitazione la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e la vicepresidente Pina Picierno. L'incontro testimonia la vicinanza alla senatrice e l'impegno dell'Ue contro l'antisemitismo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue: Metsola e Picierno in visita a casa di Liliana Segre

