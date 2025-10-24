Ue Draghi | Ogni suo principio fondante è sotto attacco
“Oggi, la prospettiva per l’Europa è tra le più difficili che io ricordi. Quasi ogni principio su cui si fonda l’Unione è sotto attacco”. Lo ha detto l’ex premier ed ex presidente della Bce Mario Draghi alla cerimonia di consegna del Premio Principessa delle Asturie per la Cooperazione internazionale a Oviedo, in Spagna. “Abbiamo costruito la nostra prosperità sull’apertura e sul multilateralismo: ora affrontiamo protezionismo e azioni unilaterali. Abbiamo creduto che la diplomazia potesse essere la base della nostra sicurezza: ora assistiamo al ritorno della potenza militare come strumento per affermare i propri interessi”, ha sottolineato Draghi, “abbiamo promesso leadership nella responsabilità climatica: ora vediamo altri ritirarsi mentre noi sosteniamo costi crescenti”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
