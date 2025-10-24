Ue contro Meta e TikTok indagine per violazione trasparenza | rischio multa

(Adnkronos) – L'Unione Europea ha formalmente contestato a Meta e TikTok la violazione dei propri obblighi di trasparenza, a seguito di un'indagine che potrebbe culminare in sanzioni di notevole entità. L'indagine ha accertato che entrambe hanno violato l'obbligo di garantire ai ricercatori un accesso adeguato ai dati pubblici, previsto dal Digital Services Act (Dsa). La Commissione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

