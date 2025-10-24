Udinese Runjaic in conferenza stampa | Il pareggio a Cremona è stato meritato Vogliamo tornare al successo in casa Su Davis…

Udinese, Runjaic carica la squadra: «Contro il Lecce vogliamo una vittoria in casa». Le parole del tecnico alla vigilia della sfida di campionato. Alla vigilia della sfida tra Udinese e Lecce, l’allenatore Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa presentando il match e analizzando il momento della squadra bianconera. Dopo il pareggio contro la Cremonese, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

