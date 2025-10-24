Ucraina | Zelensky ricevuto da re Carlo III a Windsor

Lapresse.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto a Windsor da Re Carlo III. È il loro terzo incontro quest’anno. Arrivato al Castello di Windsor, Zelensky è stato omaggiato dal saluto reale ed è stato suonato l’inno nazionale ucraino. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina zelensky ricevuto da re carlo iii a windsor

© Lapresse.it - Ucraina: Zelensky ricevuto da re Carlo III a Windsor

Approfondisci con queste news

ucraina zelensky ricevuto reUcraina: Zelensky ricevuto da re Carlo III a Windsor - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato accolto a Windsor da Re Carlo III. Come scrive stream24.ilsole24ore.com

ucraina zelensky ricevuto reRe Carlo riceve Zelensky al castello di Windsor - Re Carlo III ha ricevuto al castello di Windsor il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, giunto nel Regno Unito per prendere parte a una riunione della coalizione dei volenterosi. msn.com scrive

ucraina zelensky ricevuto reZelensky da Re Carlo a Windors: ecco perché non è casuale l’accoglienza con tutti gli onori e le scenografie - Un incontro dal forte significato politico tra il sovrano inglese e il presidente ucraino, con cerimonia e guardie d'onore a Windsor ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Zelensky Ricevuto Re