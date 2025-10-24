Ucraina Zelensky da Starmer incontra i Volenterosi | Putin vuole un disastro umanitario in inverno
A seguito dell'incontro bilaterale, quindi, Zelensky ha raggiunto il Foreign Office per prendere parte alla riunione in modalità mista. Secondo quanto si apprende, alla riunione erano presenti il segretario generale della Nato Mark Rutte, il premier danese Mette Frederiksen e quello olandese Dick Schoof, mentre altri leader tra cui il presidente francese Emmanuel Macron si sono uniti virtualmente, per un totale di oltre 20 Paesi rappresentati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
