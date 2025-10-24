Ucraina Zelensky a Londra per incontrare la ‘Coalizione dei volenterosi’

Lapresse.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era a Londra, per incontrare i leader europei della cosiddetta ‘ Coalizione dei volenterosi ‘, dopo il vertice di ieri con Macron. L’incontro, ospitato dal primo ministro britannico Keir Starmer, oltre alla fornitura di aiuti militari, verte anche sui modi per aiutare a proteggere la rete elettrica ucraina dagli attacchi quasi quotidiani di droni e missili russi, rafforzando le difese aeree ucraine e fornendo a Kiev missili a più lunga gittata in grado di colpire in profondità il territorio russo. Zelensky e Starmer dovrebbero essere raggiunti al Foreign Office di Londra dal segretario generale della Nato Mark Rutte, dalla prima ministra danese Mette Frederiksen e dal primo ministro olandese Dick Schoof. 🔗 Leggi su Lapresse.it

ucraina zelensky a londra per incontrare la 8216coalizione dei volenterosi8217

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky a Londra per incontrare la ‘Coalizione dei volenterosi’

News recenti che potrebbero piacerti

ucraina zelensky londra incontrareZelensky a Downing Street per incontrare Starmer - Il presidente ucraino Zelensky è arrivato a Downing Street, a Londra, per incontrare il primo ministro britannico Keir Starmer per un incontro bilaterale. Scrive libero.it

Ucraina, ‘volenterosi’ riuniti a Londra. Zelensky: “Tutti stanchi degli inganni di Mosca” - (Adnkronos) – Il premier britannico Keir Starmer esorterà gli alleati della 'Coalizione dei volonterosi' ad aumentare la fornitura di armi a lungo raggio all'Ucraina, nel corso della riunione in progr ... Come scrive msn.com

ucraina zelensky londra incontrareZelensky a Londra per i Volenterosi, l'inviato di Putin negli Usa per mediare - Banca centrale russa: sanzioni Usa “un fattore negativo” ma è difficile prevederne l'impatto  "È improbabile che qualcuno possa prevedere con precisione l'impatto di queste sanzioni, ma le consideriam ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ucraina Zelensky Londra Incontrare