Ucraina Zelensky a Londra per incontrare la ‘Coalizione dei volenterosi’
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky era a Londra, per incontrare i leader europei della cosiddetta ‘ Coalizione dei volenterosi ‘, dopo il vertice di ieri con Macron. L’incontro, ospitato dal primo ministro britannico Keir Starmer, oltre alla fornitura di aiuti militari, verte anche sui modi per aiutare a proteggere la rete elettrica ucraina dagli attacchi quasi quotidiani di droni e missili russi, rafforzando le difese aeree ucraine e fornendo a Kiev missili a più lunga gittata in grado di colpire in profondità il territorio russo. Zelensky e Starmer dovrebbero essere raggiunti al Foreign Office di Londra dal segretario generale della Nato Mark Rutte, dalla prima ministra danese Mette Frederiksen e dal primo ministro olandese Dick Schoof. 🔗 Leggi su Lapresse.it
