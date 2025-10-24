Ucraina | Starmer guida il fronte dell’escalation

Missili a lunga gittata a Kiev e utilizzo degli asset russi. Quella di Londra appare la ricetta perfetta per far precipitare la situazione L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Ucraina: Starmer guida il fronte dell’escalation

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dichiarazione Ue a sostegno dei negoziati di cessate il fuoco in Ucraina Il 21 ottobre, ora locale, secondo Downing Street, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente fr - facebook.com Vai su Facebook

#Ucraina "Ora Kiev ha bisogno di un piano di pace". Così il cancelliere Merz nella telefonata con Zelensky (dopo l'incontro a Washington), insieme al francese Macron, il britannico Starmer, il segretario NATO Rutte e i vertici UE, Antonio Costa e Ursula von d - X Vai su X

KEIR STARMER E L’EX BORIS JONHSON / A TUTTA GUERRA IN UCRAINA! - Il governo laburista (sic) guidato da Keir Starmer è sempre più in prima linea nel fomentare il conflitto in Ucraina, a botte di continue forniture militari. Secondo lavocedellevoci.it

Ucraina, Donald Trump: "Kiev potrebbe vincere la guerra ma non credo ci riuscirà" - Il piano di Kiev e Paesi europei per porre fine al conflitto congelando la situazione al fronte. Scrive lastampa.it

Guerra Russia Ucraina. Ft: Trump a Zelensky: "Cedi il Donbass o sarai distrutto" - Durante l'incontro alla Casa Bianca tra il leader Usa e quello Ucraino, Trump avrebbe esortato Zelensky ad accettare le condizioni imposte dalla Russia per porre fine alla guerra, avvertendo che Putin ... Come scrive tg24.sky.it