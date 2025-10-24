Ucraina Meloni ribadisce importanza unità Ue-Usa per cessate il fuoco
ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha preso parte questo pomeriggio a una riunione della Coalizione dei volenterosi. L’incontro si è svolto all’indomani delle recenti parallele decisioni di Unione Europea e Stati Uniti di introdurre nuove sanzioni contro la Russia, a seguito della persistente indisponibilità di Mosca a impegnarsi per la cessazione delle ostilità. Il presidente del Consiglio, nel corso del suo intervento in video collegamento, ha ribadito l’importanza dell’unità tra le due sponde dell’Atlantico nel perseguire un cessate il fuoco da cui venga avviato un credibile percorso negoziale che prenda le mosse dall’attuale linea di contatto con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ucraina, iniziata a Londra la riunione dei Volenterosi. Meloni è in collegamento - facebook.com Vai su Facebook
#Ucraina, tensioni tra #Meloni e Lega su riarmo e sanzioni. Scontro con Pd e M5S. @salvini_giacomo - X Vai su X
Ucraina, Meloni ribadisce importanza unità Ue-Usa per cessate il fuoco - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha preso parte questo pomeriggio a una riunione della Coalizione dei volenterosi. Secondo gazzettadiparma.it
A Londra la riunione dei volenterosi, Meloni ribadisce l’importanza dell’unità Ue-Usa per il cessate il fuoco in Ucraina - A Londra la riunione dei volenterosi, Meloni ribadisce l'importanza dell'unità Ue- Da msn.com
Italia: Tukea Kiovalle ilman joukkojen lähettämistä Ukrainaan - Il governo italiano, sotto la guida di Giorgia Meloni, ribadisce il proprio sostegno a Kiev, mantenendo però una posizione prudente evitando l'invio di truppe. Come scrive notizie.it