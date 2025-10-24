Ucraina Meloni prepara nuovi aiuti a Kiev E ai Volenterosi chiede unità con Usa

Roma, 24 ott. (askanews) – Sostegno “fermo e determinato” all’Ucraina, sia dal punto di vista militare che del supporto della popolazione civile. Giorgia Meloni lo ha ribadito ieri di persona a Volodymyr Zelensky, ma anche nel corso della discussione al Consiglio europeo e, oggi, nella riunione dei “volenterosi” a cui ha partecipato in video collegamento ribadendo la necessità di procedere uniti con gli Usa. A Londra, oltre allo stesso Zelensky, c’erano il premier britannico Keir Starmer, il segretario generale della Nato Mark Rutte e alcuni leader europeo mentre altri hanno partecipato da remoto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it