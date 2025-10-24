Ucraina Meloni alla coalizione dei volenterosi | Serve unità tra Ue e Usa per il cessate il fuoco

Zelensky: "Putin vuole un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina". L'Italia prepara nuovi aiuti per Kiev, anche i missili SampT. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Meloni alla coalizione dei volenterosi: "Serve unità tra Ue e Usa per il cessate il fuoco"

