Ucraina Meloni ai Volenterosi | Serve l’unità tra le due sponde dell’Atlantico per un cessate il fuoco

L'Italia si conferma quindi un forte alleato di Kiev. Al momento, però, non vi sono certezze sull'apporto che il nostro Paese potrebbe portare alla sicurezza dell'Ucraina. Alcune fonti informate avrebbero rivelato a Bloomberg che il governo starebbe valutando un nuovo pacchetto di aiuti militari, il 12esimo, che sarebbe incentrato su munizioni e missili Samp-T per i sistemi di difesa aerea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ucraina, Meloni ai Volenterosi: “Serve l’unità tra le due sponde dell’Atlantico per un cessate il fuoco”

