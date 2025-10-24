Ucraina Meloni ai Volenterosi | mantenere unità con gli Usa

Roma, 24 ott. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte questo pomeriggio, collegata da Roma, a una riunione della Coalizione dei volenterosi. L’incontro si è svolto all’indomani delle recenti parallele decisioni di Unione Europea e Stati Uniti di introdurre nuove sanzioni contro la Russia, a seguito della persistente indisponibilità di Mosca a impegnarsi per la cessazione delle ostilità. La presidente del Consiglio, nel corso del suo intervento, si legge in una nota di Palazzo Chigi, “ha ribadito l’importanza dell’unità tra le due sponde dell’Atlantico nel perseguire un cessate il fuoco da cui venga avviato un credibile percorso negoziale che prenda le mosse dall’attuale linea di contatto con l’obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

